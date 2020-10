BASKET: per la 4 Torri c’è anche Giulio Bianchi

Fels potrà contare in regia sul ventiquattrenne play toscano

Un nuovo e importante rinforzo è arrivato alla corte di coach Fels per la prossima stagione di Serie C Gold Emilia-Romagna: si tratta di Giulio Bianchi, play classe 1996, cresciuto cestisticamente in Toscana, dove ha esordito già in Serie C regionale nel 2012/2013, con la maglia della Synergy Valdarno, con cui ha disputato altri due campionati della stessa categoria. Tra il 2015 e il 2017 Bianchi ha vestito i colori dell’Alberto Galli Terranuova in Serie C Silver toscana, per poi passare alla Scuola Basket Arezzo, squadra con la quale ha militato nelle due stagioni successive, ancora in C Silver toscana. L’anno scorso, prima dell’arresto forzato dei campionati di basket, Bianchi è stato il miglior realizzatore del Basket Reggello, in provincia di Firenze, viaggiando a 16.1 punti di media a partita in Serie D toscana. Arriva alla 4 Torri un giocatore molto giovane ma già di grande esperienza, pronto a dare un solido contributo alla squadra. Nelle sue prime parole ufficiali da giocatore granata, Bianchi ha messo l’accento sul progetto della 4 Torri e, soprattutto, sulla ripresa del basket giocato dopo la pausa forzata a causa della pandemia:

«Dopo la laurea in economia a Siena nel giugno scorso, ho deciso di fare la magistrale a Ferrara. Intanto ho cominciato a valutare la possibilità di continuare a giocare a Ferrara e così sono entrato in contatto con la 4 Torri e con coach Andrea Fels, che mi ha subito parlato del progetto della società e del ruolo che avrei potuto ricoprire. Sono entusiasta di poter tornare sul campo dopo tanti mesi di stop dovuti al Covid-19, ci stiamo allenando molto duramente e la cosa positiva è che si è subito creata un’ottima atmosfera all’interno della squadra. Speriamo che questa, insieme al lavoro quotidiano, ci permetta di fare una bella stagione».