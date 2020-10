Centro Giovanile del Meloncello intitolato a Federico Aldrovandi

La Giunta comunale di Bologna ha approvato la delibera con cui viene intitolato il Centro Giovanile del Meloncello a Federico Aldrovandi,

La richiesta di intitolare a Federico Aldrovandi il Centro Giovanile di via Porrettana era stata supportata da 650 firme di cittadini e da due ordini del giorno, rispettivamente approvati dal Consiglio del Quartiere Porto–Saragozza e dal Consiglio comunale di Bologna.

La scelta di un luogo frequentato soprattutto da giovani risponde all’obiettivo di tenere viva la memoria della vicenda del giovane ferrarese morto in via Ippodromo a Ferrara il 25 settembre 2005 durante un controllo di polizia, a causa delle percosse subite dai quattro agenti che lo fermarono e che sono stati poi condannati in via definitiva a 3 anni e sei mesi.

Nel 2013 il Consiglio comunale di Bologna aveva conferito alla madre del ragazzo, Patrizia Moretti, la cittadinanza onoraria per essersi adoperata per raggiungere verità e giustizia, riponendo piena fiducia nelle istituzioni dello Stato.