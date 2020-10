Muti a Ferrara: il premio del “Gruppo dei 10”

Sabato sera Ferrara ospiterà il concerto molto atteso del maestro Riccardo Muti al Teatro Comunale Abbado. Evento nell’evento, sabato pomeriggio, il Gruppo dei 10 consegnerà un premio a Muti.

Al maestro Riccardo Muti va il premio “Tutte le direzioni 2020”, premio che viene consegnato tutti gli anni a personalità prestigiose dal “Gruppo dei 10”.

Cento anni fa passava a Ferrara il maestro Toscanini, ora Muti, segno che la città estense è nella storia della grande musica italiana e internazionale.

Sabato sera Muti sarà in scena con l’orchestra Cherubini, al pomeriggio riceverà il premio.

L’emergenza covid non ha fermato la cultura.

Ne è convinto l’assessore Marco Gulinelli secondo cui, se si è in sicurezza, nei musei o in altri luoghi come i teatri non si creano di certo focolai.

Per celebrare Muti a Ferrara, domenica mattina poi si terrà un concerto musica da camera in Pinacoteca a Ferrara alle ore 11.