Solenne celebrazione della Messa del Crisma o dei sacri oli questa mattina nella basilica di S. Francesco, officiata dall’arcivescovo di Ferrara e Comacchio, Mons. Perego, alla presenza dei sarcerdoti della diocesi.

La Messa appartiene alla liturgia della settimana santa, ma quest’anno, a causa di Covid-19, è stata rinviata ad oggi.

Un’occasione per incontrare in un momento difficile per tutti, l’arcivescovo.