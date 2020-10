Tragedia questa mattina alle 7.30 vicino a Ferrara.

Una ragazza di 21 anni, Elena Carlini di Jolanda di Savoia, è deceduta in seguito a un’incidente stradale in cui è rimasta coinvolta mentre era alla guida della sua auto. Non sono stati coinvolti altri mezzi e persone.



Incidente avvenuto in via Ponte Rigo, strada che collega via Pomposa a Quartesana: l’auto è finita fuori strada nel canale che affianca la carreggiata.

Inutili i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco. Secondo la polizia muncipale Terre Estensi, intervenuta per ricostruire la dinamica, le condizioni meteo (questa mattina c’era nebbia e bagnato per terra) potrebbero aver influito nella fuori uscita di strada.