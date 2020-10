Inaugurato il parco delle Corti di Medoro – VIDEO

Dopo l’apertura dello studentato, dei complessi residenziali e della galleria commerciale, è stato inaugurato questa mattina il parco delle “Corti di Medoro”.

Alla cerimonia erano presenti rappresentanti di Acer Ferrara, di Cassa Depositi e Prestiti, oltre a rappresentanti delle istituzioni comunali e regionali.

Sentiamo in particolare parte dell’intervento dell’assessore regionale Paolo Calvano e del sindaco Alan Fabbri, il quale – a sua volta – ha anticipato l’intenzione di intitolare a Federico Aldrovandi la biblioteca che verrà realizzata in zona Ippodromo (e non nell’area ex-Palaspecchi, adibita a Caserma della polizia municipale).

Il 31 gennaio 1920 veniva fondato lo IACP di Ferrara (Istituto Autonomo Case Popolari). In seguito all’emergenza covid, ACER non aveva ancora iniziato i festeggiamenti del centenario, che hanno preso il via con l’inaugurazione del parco delle Corti di Medoro, come sottolineato dal presidente Daniele Palombo.