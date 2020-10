Il medicinale è il primo antivirale autorizzato dall’Ema per il trattamento della malattia da Covid-19. Bardasi: “Grande professionalità”.

A partire dal 2 ottobre 2020 nella Regione Emilia-Romagna la sede dello stock nazionale del farmaco Remdesivir è stata individuata presso il Centro di Riferimento Regionale Antidoti (CRR) della Farmacia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.

Il Remdesivir (Veklury®) è il primo farmaco antivirale che, agendo in competizione con il virus SARS-CoV-2 e bloccando la sua replicazione, ha ottenuto l’autorizzazione dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) con l’indicazione specifica per il “trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti e negli adolescenti con polmonite che richiede ossigenoterapia supplementare”. Il medicinale può essere fornito, al momento, esclusivamente nell’ambito dell’Emergency Support Instrument (ESI). Con tale strumento la Commissione Europea ha messo a disposizione degli Stati Membri e del Regno Unito il quantitativo contingentato di confezioni di Veklury® disponibile, al fine di coprire il fabbisogno clinico, in attesa della disponibilità commerciale del farmaco.

In attesa della commercializzazione in Italia del medicinale Remdesivir, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Il Ministero della Salute e le Regioni hanno deciso di individuare sedi delocalizzate a livello regionale, per immagazzinare quote dello stock nazionale del farmaco, al fine di rendere più immediata la disponibilità per il trattamento dei pazienti.

Il percorso per la richiesta di Remdesivir al Centro di Riferimento Regionale Antidoti (i cui farmacisti sono reperibili 24 ore su 24) prevede, come primo passaggio, l’acquisizione da parte del clinico dell’Azienda sanitaria regionale dell’autorizzazione al trattamento per singolo paziente da parte del Ministero della Salute, che esprime il proprio parere entro poche ore dalla richiesta del clinico.

Ad oggi, sono già state evase 11 richieste di farmaco Remdesivir per alcune Aziende Sanitarie della regione, gestite nella massima collaborazione tra i professionisti medici e farmacisti coinvolti, garantendo pronta disponibilità ed efficienza nella gestione del percorso, come già consolidato nel coordinamento degli antidoti.