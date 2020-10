UNITED KO CON LENO

Ma la società ferrarese preannuncia un ricorso

Non basta un secondo tempo gagliardo ed esaltante al Ferrara United per avere la meglio di un Leno armato da terzini dall’efficacia micidiale. Un match, ad onor del vero, viziato da gravi situazioni di mancata applicazione del regolamento vigente, per il quale la società preannuncia ricorso.

IL MATCH: Coach Antonj Laera otpa per uno “starting seven” composto da Michele Rossi fra i pali, Gabriele Montanari, Davide Di Maggio e Mattia Pedron sugli esterni, Capitan Sgargetta ed Andrea D’Angelo sulle ali e Andrea Garani in pivot.

La gara vede lo spunto di Malo che, guidata dalla feroce vena realizzativa di Zicchetti e Marquez allunga sino al 2-5. La reazione di Ferrara United permette di tornare a contatto, grazie alla giornata positiva al tiro di Pedron, prima che un nuovo strappo permetta ai lombardi di chiudere il primo tempo avanti di 5 lunghezze, sul 11-16.

Nella ripresa Ferrara rientra in campo con tutt’altra faccia ed inizia una furente rimonta, guidata da Davide Di Maggio, capitan Sgargetta, dal positivo Mazzucchi e dalle reti del solito Pedron (impiegato da ala nel finale) che permette un finale punto a punto, anche se vinto dagli ospiti.

Nota dalla società: La società Ferrara United Handball Club, esasperata dal continuo susseguirsi di situazioni antipatiche ed inspiegabilmente ostili, rende nota l’intenzione di presentare ricorso in merito all’omologazione del risultato della gara. Le motivazioni del provvedimento saranno dettagliatamente motivate nel testo inviato, come da procedura, all’ufficio competente.

TABELLINO

Ferrara United vs Leno 28-29 (11-16)

Ferrara United: Rossi, Stagni, Trevisani, Baldo 1, Brancaleoni, D’Angelo 2, Di Maggio 2, Garani 3, Gelo, Janni, Mazzucchi 2, Montanari 4, Pedron 7, Pezzini, Saletti, Sgargetta 7. All. Laera

Leno: Avramov 1, Berardi 2, Elezi 1, Errante, Gligic, Gnip, Loda, Losio 2, Marquez 10, Piletti 2, Quadu, Viggiano, Zicchetti 9, Zubani. All. Rovkic

ALTRI RISULTATI

Crenna vs Romagna 30-19

Mezzocorona vs Cologne 21-21

San Vito Marano vs Malo 13-24

Vigasio vs Torri 24-26

Oderzo vs Arcom 28-26

Medalp vs Cassano Magnago (Dom 11-10)

CLASSIFICA SERIE A2, GIRONE A: Malo 8, Cologne 7, Vigasio 6, Torri 6, Medalp 4*, Crenna 4, Leno 4, Cassano Magnago 2*, San Vito Marano 2, Ferrara United 2, Oderzo 2, Mezzocorona 1, Arcom 0.