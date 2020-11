Covid 19: i consigli del Geriatra agli anziani per vivere in salute il lockdown volontario.

Sono definiti i soggetti più a rischio, in caso di contagio da Covid 19, di complicanze anche gravi. Parliamo degli anziani ai quali si raccomanda di starsene protetti in casa in una sorta di lock down volontario. In questi casi l’obiettivo di chi vive senza troppi problemi la propria terza e quarta età della vita è mantenersi in salute. Come? Quale è lo stile di vita più appropriato? Lo abbiamo chiesto al dottor Franco Romagnoni, Geriatra e Direttore delle Attività socio-sanitarie dell’Ausl di Ferrara.

Il dottor Romagnoni interviene nelle due puntate di Sanità Benessere Oggi dedicate alle misure anti- Covid 19 a Ferrara, a carico della Sanità del territorio.

Stasera alle 22.20su Telestense, la 2a puntata.