“Un’estate insieme ai burattini”: primo spettacolo sabato 24 luglio alle 18 nel parco ‘Marco Coletta’

Sarà lo spettacolo di burattini ‘Il rapimento della principessa Annabella’ ad aprire il palinsesto di “Un’estate insieme ai burattini” offerto dalla ‘Compagnia città di Ferrara’ che per i prossimi due mesi si inserirà negli eventi del cartellone ‘Giardino per tutti’, il format che animerà l’estate del quartiere Gad fino a settembre con manifestazioni culturali, eventi sportivi, cinema, teatro e spettacoli per bambini.

L’iniziativa, a ingresso libero e senza obbligo di prenotazione, si terrà nei giardini del parco Marco Coletta (ai pedi delle torri del Grattacielo, tra viale Costituzione e viale Po, Ferrara), a partire da sabato 24 luglio 2021 alle 18. ‘Il rapimento della principessa Annabella’ è il primo dei nove appuntamenti dedicati ai bambini, alle famiglie e agli appassionati di questa antica forma d’arte, programmati dalla compagnia per ogni fine settimana, sino a metà settembre. Ingresso libero.

La Trama dello spettacolo – Un terribile mago e una cattivissima strega hanno rapito la giovane principessa, nessuno sa dove sia il loro nascondiglio. Chi potrà mai tentare l’impossibile impresa? Fagiolino, proprio lui, insieme ai bambini presenti allo spettacolo, tenteranno di sconfiggere le due malefiche creature e liberare così la bella principessa.

Il calendario degli appuntamenti di “Un’estate insieme ai burattini” in programma dal 24 luglio all’11 settembre 2021 è a cura della Compagnia città di Ferrara

Tutti gli spettacoli iniziano alle 18

Sabato 24/07 – ‘Il rapimento della principessa Annabella’;

Sabato 31/07 – ‘Burattini Tim.Tum.Tam.’ (spettacolo presentato da Centro teatrale Corniani);

Domenica 08/08 – ‘Fagiolino e il magico libro dei destini’;

Sabato 14/08 – ‘Fagiolino nel castello del mago’ (spettacolo presentato da Compagnia Le Teste di Legno);

Domenica 15/08 – ‘Ridi Meneghino’ (spettacolo presentato da Compagnia burattini Aldrighi);

Domenica 22/08 – ‘Fagiolino Giustiziere’ (spettacolo presentato da Centro teatrale Corniani);

Domenica 29/08 – ‘L’acqua miracolosa’ (spettacolo presentato da Compagnia Le Teste di Legno);

Sabato 04/09 – ‘Sganapino contro lo scheletro’ (spettacolo presentato da Compagnia Burattini Venturi);

Sabato 11/09 – ‘Fagiolino e il terribile mago’.

Per info: Compagnia città di Ferrara, cell. 338 8405511, email [email protected], sito web www.burattini-ferrara.it e pagina Fb ‘Fagiolino città di Ferrara’.