Presentazione annuario socio-economico ferrarese 2021

Venerdì 8 ottobre alle 16,30 e sabato 9 ottobre alle 10, 00 presso il Consorzio Factory Grisù (Via Poledrelli, 21 – Ferrara) l’Associazione C.D.S. Cultura OdV presenta la 34° edizione dell’Annuario Socio-Economico Ferrarese 2021, declinato, in chiave territorialmente locale, sui 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU.

L’Annuario 2021 si avvale del contributo e della collaborazione di molte autrici e molti autori: docenti universitari, ricercatori, professionisti, rappresentanti delle categorie economiche, sindacali, dell’associazionismo e del volontariato, e viene presentato all’interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), un festival itinerante che, con incontri e convegni è presente sull’intero territorio nazionale.

L’Annuario 2021 è patrocinato da Comune e Provincia di Ferrara, Regione Emilia-Romagna e ASviS.

Come anticipato, la presentazione dell’Annuario avverrà in due momenti: venerdì 8 ottobre a partire dalle 16,30 e sabato 9 ottobre dalle ore 10,00.

L’8 ottobre dalle 16,30, dopo la presentazione della Presidente Cinzia Bracci e l’intervento sugli “scenari generali” a cura di Andrea Gandini, Direttore dell’Annuario Socio-Economico Ferrarese, il tema “Tra pandemia e demografia: progetti ed esperienze di rigenerazione sociale e sanitaria”, sarà sviluppato da Paolo Pasetti statistico, da Giulia Fiore operatrice dell’Emporio solidale Il Mantello, da Massimo Buriani Direttore della Cooperativa Castello, da Elisa Mandolesi medica (“medicina di prossimità”) e da Monica Calamai, Direttrice Generale AUSL Ferrara.

Il 9 ottobre dalle 10,00, in partnership con il Movimento Federalista Europeo Sezione di Ferrara, (evento che rientra tra le iniziative della Conferenza sul Futuro dell’Europa) con il titolo “Tra terra e acqua: progetti ed esperienze di rigenerazione territoriale ”, si affronterà uno dei temi prioritari dell’Agenda 2030: la rigenerazione del territorio collegata al cambiamento climatico. Con la conduzione di Giangaetano Pinnavaia del Direttivo di C.D.S., si alterneranno interventi di Adriano Lazzari architetto di Ecoplanning, Riccardo Gemmo Presidente della Cooperativa “Interno Verde”, Paola Roncarati Vicepresidente Garden Club di Ferrara, Carlo Ragazzi Presidente del Consorzio degli Uomini di Massenzatica, Marco Stefani Docente UNIFE (dipartimento di architettura). L’intervento di Andrea Gandini Direttore dell’Annuario Socio-Economico Ferrarese concluderà l’incontro.

Gli eventi si svolgeranno in presenza previa prenotazione online e con le modalità previste sul sito www.cdscultura.it, in osservanza della normativa Covid-19.

Sarà possibile seguire gli eventi sia in diretta che in differita, dalla pagina Facebook di C.D.S. Cultura OdV https://www.facebook.com/cdscultura.