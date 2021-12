SPAL – DISPOSTA LA QUARANTENA

Inoltrato il dispostivo dall’ASL

L’Azienda Sanitaria Locale ha inviato alla Spal il dispositivo che prevede la quarantena dei componenti il gruppo della società biancoazzurra per i quali l’esito dei campo non è risulto negativo. Conseguentemente è stato disposto l’isolamento fiduciario della durata di almeno sette giorni. Poi saranno effettuati ulteriori tamponi e, solo in caso di esito favorevole, l’attività potrà essere ripresa. In attesa delle determinazioni dell’assemblea di Lega in programma giovedì mattina, in cui potrebbe essere deciso lo slittamento a gennaio delle prossime due giornate del campionato di serie B, in programma domenica 26 e mercoledì 29 dicembre, a questo punto, qualora ve ne fossero in precedenza, si può essere certi che non esiste il benché minimo dubbio sul rinvio degli incontri che la Spal avrebbe dovuto disputare al Mazza con Benevento e Pisa.