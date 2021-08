4 TORRI: arriva ancvhe il rinnovo di Canelo

Dopo Demartini, altra conferma di primo piano per la società granata

La Pallacanestro 4 Torri Ferrara continua a stupire sul mercato in vista della prossima stagione, e lo fa piazzando il rinnovo di Jean Carlos Canelo, guardia classe 1989, che si prepara così alla sua terza esperienza in granata, dopo quella del 2012-2013 e la stagione scorsa. Italo-dominicano nativo di Santo Domingo, Canelo è cresciuto nella Virtus Bologna con coach Marco Sanguettoli, e proprio con le V nere ha esordito in Eurolega nel 2008 a soli 17 anni, mettendo a segno una grande prestazione da 11 punti in soli 20 minuti contro l’Olympiakos, che gli fa valere la convocazione in nazionale Under 20 di Recalcati e Sacripanti. Tra le esperienze più significative della sua carriera va annoverata quella alla Virtus Padova, che Canelo ha guidato in Serie B, lasciando un bellissimo ricordo di sé ai tifosi padovani. Il rinnovo di Canelo va ad aggiungersi a quello, ufficializzato pochi giorni fa, dell’altro veterano della 4 Torri, capitan Demartini. Talento cristallino e dotato di grande tecnica, Canelo è un giocatore esperto e offensivamente completo, che può garantire a coach Fels tanti punti, penetrazioni e assist ai compagni di squadra.