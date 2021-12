4 TORRI-DESPAR DIECI ANNI INSIEME

Un legmae sempre più solido per sostenere lo sport e far crescere i giovani

Despar e Pallacanestro 4 Torri, binomio che ha da poco festeggiato i suoi primi dieci anni di collaborazione, hanno visto rinsaldare il proprio legame lunedì scorso, quando una rappresentativa granata è stata accolta al punto vendita Interspar Malpasso di Ferrara dalla responsabile sviluppo Salvatrice Di Grado, dai responsabili del punto vendita Stefano Balboni e Fabrizio Lago, e da Erika Bertossi dell’Ufficio Stampa Despar Emilia-Romagna. «Il sostegno allo sport e ai giovani che lo praticano rientra per noi nell’esercizio della responsabilità sociale d’impresa», spiega Alessandro Urban, direttore regionale per l’Emilia-Romagna; «siamo lieti di rafforzare il nostro impegno a favore delle realtà sportive giovanili di Ferrara, che è uno straordinario vivaio di talenti. Promuoviamo, anche attraverso queste partnership, le buone abitudini e un corretto stile di vita: dall’alimentazione all’attività motoria. Oggi diamo un grande in bocca al lupo a questi ragazzi, augurando loro di continuare a divertirsi imparando ed esercitando quei valori che il gioco di squadra sa dare. Nell’agonismo come nella vita professionale, il lavoro di gruppo è fondamentale». La stessa soddisfazione è nelle parole del presidente della Pallacanestro 4 Torri, Luigi Moretti: «Al fine di poter rappresentare al meglio il nostro partner, prestiamo la giusta attenzione ai valori della sportività e dei comportamenti, non solo sul campo di gioco. Dobbiamo ringraziare Despar, siamo contenti di rappresentare un marchio così importante ormai da molti anni