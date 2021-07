4 TORRI: il primo acquisto è Osellieri

Parte forte il mercato della società di Moretti

Inizia con il botto il mercato estivo della Pallacanestro 4 Torri Ferrara in vista della prossima stagione. Il nuovo volto in casa granata è Federico Osellieri Dolimano, play-guardia classe 1998, cresciuto nelle giovanili della Virtus Padova. Nelle tre stagioni dalla Serie D alla C Slver veneta con la Pallacanestro Limena Osellieri ha dimostrato la sua facilità di andare al ferro, chiudendo sempre in doppia cifra di punti di media, prestazioni replicate nel campionato di C Silver nel 2019-2020 con il Basket 03 Salzano. Arriva dunque a disposizione di coach Andrea Fels un giovane di grande qualità e di ottime doti atletiche e tecniche, pronto a dare manforte ai compagni di squadra nella prossima stagione.

«Ho scelto Ferrara perché mi piace la città e studio qui», ha dichiarato Osellieri. «Questa per me è una grande occasione per dimostrare il mio valore. Ringrazio moltissimo la società e l’allenatore che hanno creduto in me. Può essere l’occasione per migliorare e per dimostrare le mie capacità anche fuori dalla mia regione».