4 TORRI: rinnova capitan Demartini

Il play metterà anche la prossima stagione tutta la sua esperienza a disposizione del quintetto granata

Dopo la firma di Federico Osellieri, la Pallacanestro 4 Torri Ferrara sfodera un altro importante colpo di mercato, con il rinnovo di contratto del capitano Daniele Demartini per la prossima stagione. Il playmaker classe 1984 è pronto a scendere ancora in campo con i granata, assicurando alla squadra di coach Andrea Fels un bagaglio di esperienza e leadership non indifferente. Demartini, infatti, vanta due stagioni nella massima serie con la maglia di Varese al 2010 al 2012, e poi in A2 con Veroli e Verona, e numerose presenze in Serie B con la Benedetto XIV Cento e

Vicenza. Approdato la scorsa estate alla 4 Torri, Demartini ha avuto modo di giocare solamente le

amichevoli pre-stagionali prima della sospensione dei campionati, mettendo tuttavia in mostra tutta

la sua esperienza in cabina di regia, e, soprattutto, la capacità di motivare i compagni e trascinare i

più giovani: un tassello importantissimo, dunque, per la 4 Torri in vista della prossima stagione.

Demartini, che ha ancora tanta voglia di giocare e di mettersi a disposizione per la squadra e la

società, ha espresso così la sua soddisfazione per l’accordo raggiunto: «Sono molto contento di aver

rinnovato con la 4 Torri e di restare nella famiglia granata, perché il rapporto con il presidente Luigi

Moretti e con coach Andrea Fels è ottimo. Spero vivamente quest’anno di poter iniziare e finire il

campionato con una squadra ambiziosa, e di divertirci tutti».