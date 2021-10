4 TORRI TUTTO PRONTO PER IL DEBUTTO

La prima uscita in casa con Stadium Mirandola

Agli ordini del neo coach Forte Maurizio, del vice allenatore Piva Giovanni, del fisioterapista Buriani Ciro e dello scoutman Bisiani Giorgio, questo è il roster della nuova giovanissima 4 Torri Volley Ferrara per la stagione 2021/2022 ormai ai nastri di partenza del campionato.

GIANLUCA BIONDI – 1999 – PALLEGGIATORE, DARIO SGARZI – 2004 – PALLEGGIATORE, LEONARDO BRISTOT – 2002 – OPPOSTO, FILIPPO POLTRONIERI – 2004 – SCHIACCIATORE, MARCO PETRACCA – 2002 – SCHIACCIATORE, EDOARDO FREGNANI – 2004 – SCHIACCIATORE, TOMMASO MIGLIORIN – 2000 – SCHIACCIATORE, FRANCESCO BOSI – 2001 – CENTRALE, SIMONE RECCAVALLO – 2002 – CENTRALE, ANDREA DOSI – 2004 – CENTRALE, FRANCESCO BALLO – 2004 – CENTRALE, FEDERICO SORIANI – 2004 – LIBERO, DAVIDE POLI – 2006 – LIBERO.

Sabato 16 Ottobre partirà il campionato per i giovani atleti della Prima Squadra granata.

A pochi giorni dalla prima gara di campionato abbiamo sentito le emozioni ed aspettative di coach Forte:

-“Abbiamo concluso la preseason in crescendo, la squadra si è migliorata di settimana in settimana e abbiamo raggiunto un livello leggermente superiore rispetto a quello che mi ero prefissato a fine Agosto. Per questo motivo le sensazioni sono molto positive, anche se sappiamo che sarà molto difficile fare risultato nelle prime due giornate, nelle quali affronteremo due compagini che esprimono un livello ancora superiore al nostro.

I ragazzi hanno enormi margini di crescita e sono sicuro che usciremo alla distanza, crescendo durante tutto il campionato”.

Sarà un esordio casalingo, alle ore 20:30, contro Stadium Mirandola Volley la prima gara stagionale finalmente non più a porte chiuse e con ingresso ad offerta libera.