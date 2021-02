“A cavallo sulle mura” di Ferrara: rinnovata la concessione all’associazione ‘Horse’s Fantasy’

Le mura cittadine continueranno ad ospitare le passeggiate a cavallo anche nei prossimi mesi. L’iniziativa lanciata nell’autunno scorso dall’associazione sportiva dilettantistica ‘Horse’s Fantasy’ potrà infatti proseguire grazie alla proroga, fino al 31 agosto 2021, della concessione gratuita, da parte del Comune, di un’area all’interno dell’ex campeggio comunale di via Gramicia.

La concessione, rinnovata oggi dalla Giunta municipale, con delibera proposta dall’assessore al Patrimonio Angela Travagli, consentirà, in particolare, all’associazione di posizionare nell’area quattro box rimovibili per altrettanti cavalli da impiegare per le passeggiate.

Il progetto, che punta alla valorizzazione dell’area verde delle Mura cittadine, propone itinerari a cavallo per piccoli gruppi di partecipanti, accompagnati da un istruttore, con vari tipi di percorsi per principianti e per esperti, di lunghezza e durata variabile.

Come già previsto fin dall’avvio dell’iniziativa, le passeggiate dovranno continuare a essere condotte seguendo una serie di prescrizioni indicate dal Comune, relative alla corretta gestione dei cavalli per il benessere e la sicurezza loro e di tutti gli altri frequentatori dell’area cittadina delle mura.

In particolare, l’associazione dovrà continuare ad adottare tutte le precauzioni necessarie a garantire il mantenimento della pulizia dei percorsi (con rimozione delle deiezioni) e i cavalli dovranno essere condotti esclusivamente lungo itinerari definiti, senza occupare i percorsi ciclo pedonali.