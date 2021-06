A Comacchio c’è il 1° Dog Sport Experience dal 14 al 20 giugno

Gli atleti a 6 zampe e le loro famiglie si incontrano dal 14 al 20 giugno a Spiaggia Romea Club Village & Hotel, villaggio che abbraccia 500 ettari di preziosa natura del Parco del Delta del Po, sul mare dei Lidi di Comacchio, per il 1° Dog Sport Experience, il più grande evento europeo dedicato esclusivamente allo sport con e per il cane, che ha attirato l’attenzione anche di Fiorello e Amadeus.

Ideato da Massimo Perla, Presidente Indiana Kayowa ASD, storico dog trainer italiano noto in tutto il mondo per il suo lavoro con i cani nel settore cinematografico, e organizzato da FIDASC Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI, il Centro Sportivo Nazionale CSEN, il Comune di Comacchio e il supporto di Visit Comacchio, il Dog Sport Experience è una settimana di vacanza e sport dedicata agli appassionati di qualsiasi disciplina cinofila, per condividere con il proprio amico a 4 zampe nuove esperienze insieme in un territorio ideale per il turismo pet friendly.

Saranno oltre 18 le discipline rappresentate all’interno di un programma che vedrà i partecipanti coinvolti dal lunedì al giovedì in corsi inerenti le varie tecniche cinofile, per lasciare spazio nel fine settimana alle gare nazionali. Tra i protagonisti, oltre 60 istruttori, che terranno lezioni avanzate e di avvicinamento di attività come il canicross, la ricerca del tartufo, il salvataggio in acqua e lo sheepdog.

Un’occasione speciale per condividere una vacanza unica con il proprio cane e per rilassarsi in un luogo che può vantare un’ampia area territoriale che va dal mare ferrarese al lago, da enormi prati ad una pineta fittissima, un villaggio totalmente pet friendly con spiaggia dedicata per gli amici a 4 zampe e servizi ad hoc, oltre a tre piscine per praticare nuoto, canoa, wind surf, campi da calcio e beach volley, e un territorio in cui i cavalli crescono in libertà.

Ogni mattina, durante la trasmissione “Good Morning Kiss Kiss” ci saranno collegamenti in diretta con Radio Kiss Kiss da Spiaggia Romea per raccontare all’Italia tutto quello che succede. Tutte le proposte di soggiorno legate al periodo si possono prenotare su www.visitcomacchio.it