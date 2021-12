A Comacchio mascherine all’aperto da sabato 18 dicembre

Mentre l’Italia si prepara alla nuova ondata di casi Covid, Comacchio interviene tempestivamente per contenere la diffusione del virus introducendo l’obbligo della mascherina anche all’aperto dal 18 dicembre al 6 gennaio.

Una semplice accortezza che intende rallentare la crescita dei casi salvaguardando gli spostamenti e acquisti natalizi oltre che la ricca programmazione di intrattenimenti ed eventi organizzati dall’amministrazione comunale per le imminenti festività.

“Una misura necessaria, spiega il primo cittadino Pierluigi Negri – dobbiamo fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per spezzare la catena dei contagi o quantomeno rallentare il numero dei casi. Ormai è noto come la mascherina, soprattutto se FFP2, sia un valido alleato per proteggerci dalla malattia e schermare le vie respiratorie, attraverso cui viaggia il virus. Non possiamo permetterci di “rovinarci” il periodo più bello e gioioso dell’anno. Ce lo chiedono i bambini, le famiglie, ma anche e soprattutto le attività commerciali che stanno lentamente riprendendo ad alzare la testa dopo anni, durante i quali, l’emergenza sanitaria li ha messi forte crisi”.

L’obbligo di indossare sempre la mascherina non si applica a:

a) bambini di età inferiore ai sei anni

b) persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo;

c) soggetti che stanno svolgendo attività sportiva

(a cura Ufficio Stampa di Comacchio)