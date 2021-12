Musei civici e Castello Estense aperti per Santo Stefano ed il 1° gennaio

Musei civici e Castello Estense visitabili in queste festività, con chiusura solo per Natale, sabato 25 dicembre 2021, giorno in cui rimarrà però aperto e visitabile il Tempio di San Cristoforo in Certosa.

Le visite a tutti i musei e al Castello con le sue mostre potranno essere fatte nel giorno di Santo Stefano, domenica 26 dicembre 2021 che è anche ultimo giorno per vedere la ricca esposizione dedicata all’opera di “Giovanni Battista Crema. Oltre il divisionisimo”, oltre alla piccola rassegna dedicata a “De Pisis. Il silenzio delle cose”(che rimarrà temporaneamente chiusa al pubblico dal 28 dicembre al 2 gennaio).

Ferraresi e turisti potranno quindi approfittare anche della festività post natalizia e della prima settimana dell’anno per visitare i musei civici.

Sabato 1 gennaio 2022 i musei saranno aperti in orario pomeridiano:

– Palazzo Schifanoia e Civico Lapidario (con il nuovo percorso espositivo) dalle 14 alle 19;

– Palazzina Marfisa e le sue sale dalle 15 alle 18;

– Museo della Cattedrale (dove fino a metà gennaio rimarrà esposta la rinascimentale Madonna con bambino di Rossellino, nella sala accanto a quella con la monumentale Madonna della melagrana di Jacopo della Quercia) dalle 15 alle 18;

– Casa di Ludovico Ariosto dalle 15 alle 18;

– Castello estense dalle 14 alle 18;

– PAC -Padiglione d’Arte Contemporanea con la mostra “Sergio Zanni. Volumi narranti” dalle 14 alle 18.

Lunedì 3 gennaio 2022 aperture straordinarie per i musei civici che rinunceranno al loro giorno settimanale di chiusura del lunedì e quindi con possibilità di visitare:

Palazzo Schifanoia e Civico Lapidario

Museo della Cattedrale

Museo di Palazzina Marfisa d’Este

Casa dell’Ariosto

PAC-Padiglione d’Arte Contemporanea con la mostra “Sergio Zanni. Volumi narranti”.

Martedì 4 gennaio 2022 apertura straordinaria per il Castello Estense (ore 10-18), che rinuncia al giorno settimanale di chiusura del martedì

Giovedì 6 gennaio 2022 musei aperti.

Si ricorda che i biglietti possono essere acquistati sempre 45 minuti prima dell’orario di chiusura.