A Natale compra artigiano: una nuova campagna Cna per i regali delle festività

“A Natale compra artigiano”: è questo il titolo della campagna di comunicazione lanciata dalla Cna di Ferrara mentre si avvicinano le festività 2020. Obiettivo: valorizzare prodotti e servizi che le piccole imprese e gli artigiani ferraresi mettono a disposizione dei propri concittadini in occasione dlele festività.

“Comprare artigiano in occasione delle festività natalizie – spiega Linda Veronese, responsabile per Cna Ferrara del Made in Italy – significa avere le certezza di acquistare prodotti e servizi unici e di prima qualità, sostenendo al contempo la prioporia comunità. Le attività artigiane e le piccole imprese che operano in regola sono una risorsa per la comunità, e in questo momento difficile stanno facendo di tutto per reggere l’urto della crisi innescata dall’emergenza snaitaria. Per questo Cna ha deciso di lanciare il progetto ‘compra artigiano’”.

Al progetto è dedicata una sezione del sito internet di Cna (www.cnafe.it/compraartigiano) in cui le piccole imprese e gli artigiani di Cna pubblicano offerte, idee regalo, occasioni, prodotti ad hoc pensati per le festività natalizie. Oggetti unici e pregiati creati da mani sapienti, trattamenti ricercati per la bellezza e il benessere del corpo, cibi raffinati da gustare mentre le festività si avvicinano, acconciature all’ultima moda, abiti e accessori di qualità. Sono queste le attività artigiane coinvolte dal progetto: artigianato artistico e tradizionale, moda, alimentare, bellezza e benessere.

Il progetto “A Natale compra artigiano” verrà pubblicizzato tramite i canali social di Cna e tramite i media locali. Si avvarrà inoltre della media partnership del quotidiano online “Ferrara By Night” che tramite il progetto “Oltre” intende promuovere presso i proprio pubblico di riferimento, vale a dire i giovani e giovanissimi, comportamenti di consumo consapevole, più attento alla sostenibilità e vicino alle comunità locali.