A novembre Coop Alleanza 3.0 “si spende” per la giornata contro la violenza sulle donne: a Ferrara ne beneficerà Centro Donna Giustizia.

Coop Alleanza 3.0 continua il suo impegno al fianco delle donne vittime di violenza e su questo fenomeno gravissimo torna a puntare i riflettori, il 25 novembre, la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Anche quest’anno Coop Alleanza 3.0 partecipa con la campagna solidale “Noi ci spendiamo, e tu?”: per tutto il mese di novembre i soci che scelgono i prodotti Solidal Coop e i prodotti Frutti di pace contribuiscono con l’1% della loro spesa a sostenere 40 centri antiviolenza e le associazioni del territorio impegnate a contrastare la violenza sulle donne. A Ferrara ne beneficerà Centro Donna Giustizia.

Inoltre, in collaborazione con le realtà locali, Coop promuoverà iniziative territoriali per sensibilizzare e informare sulla violenza di genere, sia su piattaforme online che in presenza nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Maggiori info inerenti alle iniziative su all.coop/noicispendiamoetu . Il sostegno a questa campagna ad alto valore etico è tra le manifestazioni concrete del Piano pluriennale di sostenibilità di Coop Alleanza 3.0 che allinea gli obiettivi strategici della Cooperativa con i 17 Global Goal previsti dall’Agenda ONU 2030.

La linea Solidal Coop

Solidal Coop è la linea nata nel 1995 per offrire opportunità di sviluppo autonomo ai produttori in condizioni di svantaggio, attraverso la realizzazione di prodotti buoni per i produttori e per i consumatori. Infatti, tutti i prodotti della linea Solidal vengono acquistati nei paesi in via di sviluppo, senza intermediari; attraverso la certificazione Fairtrade, vengono garantiti ai produttori prezzi stabili e contratti di acquisto di lunga durata: strumenti utili per la lotta alla povertà e per il rafforzamento dei produttori sui mercati locali nel nome di un futuro migliore. La linea Solidal Coop è coinvolta anche in “Per tutti per te Coop” il programma di Coop Alleanza 3.0 con cui l’1% del valore degli acquisti dei prodotti Coop permette ai soci di sostenere iniziative sociali, culturali, ambientali. Alla linea Solidal Coop è legato l’ambito che sostiene iniziative per la promozione dei diritti fondamentali, in particolare di donne e bambini, anche nei paesi in via di sviluppo.

I prodotti Frutti di pace

I prodotti Frutti di pace, confetture e nettari, sono prodotte da INSIEME, una cooperativa formata principalmente da donne che nasce nel 2003 a Bratunac nel territorio di Srebrenica, in Bosnia Erzegovina, con lo scopo di favorire il ritorno a casa dei profughi della ex-Jugoslavia, attraverso un’attività basata sulla coltivazione di piccoli frutti nelle fattorie di famiglia riunite in cooperativa. Rafforzare i valori della fiducia, dell’amicizia e del rispetto nelle zone maggiormente colpite dalla ferocia della guerra è alla base dell’attività della cooperativa agricola INSIEME. Oggi la Cooperativa INSIEME riesce a sostenere i contadini nella fase della produzione e si occupa della