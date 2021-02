“A qualcuno non piace caldo” domani alle 17 seconda conferenza online del ciclo ‘Darwin Day Ferrara’

Si intitola “A qualcuno non piace caldo” la conferenza di Emiliano Trucchi (Università Politecnica delle Marche) in programma domani giovedì 25 febbraio alle 17, in diretta streaming sul canale YouTube del Museo di Storia Naturale di Ferrara link https://bit.ly/2MQdDUM.

Secondo appuntamento del ciclo dedicato a “Cambia il tempo! Cambiamenti climatici ed evoluzione” per celebrare il Darwin Day 2021, è promosso dal Museo di Storia Naturale di Ferrara in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie dell’Università di Ferrara, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS) e della Società Italiana di Biologia Evoluzionistica (SIBE).

Anche se il cambiamento climatico in atto si manifesta principalmente con l’aumento delle temperature, non è scontato aspettarsi che le specie adattate ai climi freddi siano necessariamente quelle più a rischio. Spesso le reazioni di animali e piante non sono così semplici da interpretare né, ancor più importante, da prevedere.

Questo perché la nicchia ecologica di ogni specie è un sistema estremamente complesso che interagisce con quella di tutte le altre specie nel bilancio generale di ogni ecosistema. Queste saranno quindi storie di reazioni inattese ai cambiamenti climatici ma, soprattutto, storie di pinguini.