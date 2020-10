A.Usl Ferrara, numero verde e sostegno psicologico ai cittadini con problemi correlati al Covid

Per affrontare la nuova emergenza Covid19, da lunedì 2 novembre sarà disponibile il Numero Verde 800 376 433 per garantire un supporto Psicologico ai cittadini con problematiche correlate al COVID

Il Sostegno Psicologico Territoriale si rivolge a familiari di ricoverati, persone in isolamento e in quarantena e a persone che hanno affrontato il lutto di congiunti.

Gli operatori dei servizi del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL, saranno a disposizione per offrire una più completa rete di consulenza e sostegno ai cittadini che in questa nuova emergenza si trovano in una condizione di difficoltà e bisognosi di sostegno . Le persone che si trovano da sole a fronteggiare un isolamento o una situazione di grande dolore, come il lutto di un congiunto, sono anche quelle più esposte allo stress situazionale. Diventa quindi necessario attivare un “contatto” che aiuti le persone sole a dare significato a questo evento eccezionale, e affrontare le ansie, la solitudine e la rabbia che nasce dal distacco dalla quotidianità.

E, laddove i consigli non siano sufficienti, gli psicologi dell’Azienda Sanitaria Locale apriranno canali di consultazione privilegiati tramite contatto mail che verrà fornito personalmente a chi ne avesse la necessità.

Il Numero verde 800376433 sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 14.