A13 Bologna-Padova: da domani cinque chiusure notturne del tratto Occhiobello – Ferrara nord in entrambe le direzioni

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire programmati lavori di manutenzione al ponte sul fiume Po, in orario notturno, nelle cinque notti consecutive di domani, martedì 18, mercoledì 19, giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 gennaio, con orario 22,00-6,00, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, in entrambe le direzioni, verso Bologna e Padova. Nelle stesse notti, ma con orario 21,00-6,00, saranno chiuse anche le aree di servizio “Po ovest” e “Po est”.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, si potrà percorrere la viabilità ordinaria: SR6 Via Eridania, Via Santa Maria Maddalena, SS16 adriatica, Via Marconi, Via Modena, SP19 Via Eridano, per rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara nord; verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, si potrà percorrere la viabilità ordinaria: SP19, Via Eridano, Via Modena, Via Marconi, SS16 adriatica, Santa Maria Maddalena, SR16 Via Eridania, per rientrare sulla A13 alla stazione di Occhiobello.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite le tv, le radio, le app dedicate, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840 042 121, attivo h 24.