Abbazia di Pomposa: dal 6 all’8 agosto un week end ricco di eventi

Pomposa si appresta a vivere un week end ricco di eventi, nel segno della cultura, dell’arte e della musica. Da venerdì 6 agosto a domenica 8 agosto, dalle ore 21,30 alle ore 23,30 sulla facciata dell’Abbazia di Pomposa sarà proiettato un gigantesco videomapping tridimensionale, evocativo della storia millenaria del complesso abbaziale e dell’Ultimo Viaggio di Dante. L’ingresso è gratuito, nel rispetto delle norme anti Covid 19 vigenti.

L’evento sarà preceduto, alle ore 19,30 da una visita guidata animata, “L’amor che move il sole e le altre stelle”, a cura del gruppo teatrale Teatrortaet. L’iniziativa si svolgerà nel parco San Guido Abate. Alcuni personaggi danteschi femminili, dialogheranno con il Sommo Poeta sulla ricca simbologia amorosa, che emerge tra le terzine della Divina Commedia. Al termine degustazione di vini e prodotti tipici del territorio (alle ore 20).

Il costo della visita guidata con degustazioni è di 10 euro (gratuito per bambini fino a sei anni).

Si prosegue sabato 7 Agosto, alle ore 18,30 con “Una parodia della Divina Commedia – Inferno”, un incontro letterario con il giovane autore Sebastiano Nicolò Maria Mazzini. Lo studente codigorese dialogherà con la prof.ssa Rita Prando attorno alla parodia della Commedia, elaborata interamente in vernacolo ferrarese. La presentazione si svolgerà presso la sala al primo piano della Palazzina IAT.

Tutti gli eventi fanno parte del progetto L’Ultimo Viaggio di Dante, promosso ed organizzato dal Comune di Codigoro, in collaborazione con la Pro Loco di Codigoro, con il patrocinio ed il sostegno della Destinazione Turistica Romagna.

Per informazioni e prenotazioni è necessario contattare l’ufficio Iat di Pomposa allo 0533 719110 oppure scrivere una e-mail a [email protected]).

Saranno applicati tutti i protocolli di sicurezza e di controllo, in vigore alle date degli spettacoli.