Abbazia di Pomposa: domenica 17 ottobre alle 16,00 musica e preghiera nella Chiesa di Santa Maria

Assistere a un concerto di musica sacra presso l’Abbazia di Pomposa è una di quelle esperienze che “scaldano l’anima”. Grazie alla stretta collaborazione con il Liceo musicale “A. Manzoni” di Caltanissetta domenica 17 ottobre alle 16,00 potrete sperimentarlo anche voi.

“Sarà un’occasione, dice la direttrice Serena Ciliani, speciale, perché la musica sublima l’atmosfera rarefatta dell’Abbazia e aggiunge al godimento dei capolavori storico-artistici l’aura spirituale per la quale erano stati concepiti”.

Il concerto ideato come un accompagnamento musicale alla visita del complesso verrà eseguito, domenica 17 ottobre alle ore 16,00 nella suggestiva cornice della Chiesa di S. Maria, con un programma specialmente concordato con la Diocesi di Ferrara-Comacchio.

Il complesso pomposiano risuonerà delle “Ave Maria” di Caccini, Shubert, Verdi, Gounod, Saint-Sens e Mascagni ed altri brani dei celebri compositori Vivaldi, Bach e Debussy eseguiti dal duo violino- pianoforte Gaetano Costa e Paola Gabriella Milazzo titolari della cattedra di violino e pianoforte presso il Liceo Musicale “A. Manzoni-Juvara” di Caltanissetta.

Conclude la direttrice Ciliani “Ascoltare musica in un luogo venerabile come questo è un regalo per tutti noi: un simile repertorio di classica solennità porta l’arte all’interno dell’arte, aggiungendo bellezza a bellezza. Sono felice che questo sia il primo di una serie di attività concertistiche che vede la collaborazione tra Direzione Regionale e il Liceo Musicale, appuntamenti volti a proseguire e incrementare la valorizzazione dell’abbazia”.

LUOGO:

Abbazia di Pomposa e Museo Pomposiano

Via Pomposa Centro, 12 Codigoro (Fe)

tel. 0533 719119 (biglietteria)

email: [email protected]

BIGLIETTI:

Costo ingresso 3 euro

(il costo del biglietto comprende l’ingresso a tutto il complesso)