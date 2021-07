ACER Ferrara, premiazione vincitori concorso 2021 dedicato all’utenza ERP

Venerdì 9 luglio si è tenuta la premiazione del concorso 2021 dedicato all’utenza ERP dei comuni di tutta la provincia di Ferrara, indetto da ACER e dal titolo “Nel bello si vive meglio”.

Il Concorso aveva lo scopo di stimolare, attraverso un contributo economico, la riqualificazione degli spazi comuni del proprio fabbricato, inducendo la voglia di abbellire i luoghi della propria vita e di quella in comune con gli altri inquilini: giardini, vani scala, cantine, ecc. In altre parole di stimolare la condivisione e la responsabilità di un edificio più bello e funzionale.

Dopo aver visionato le proposte di progetti per il miglioramento delle parti comuni, la giuria, composta dal Direttore Diego Carrara, dalla Dirigente del Servizio Clienti Angela Molossi e dalla Responsabile del Servizio Clienti Serena Rosa, ha designato i fabbricati vincitori, i cui referenti sono stati invitati per la consegna del premio, che consisteva in €500 per ogni vincitore. Le signore Mariana Daniela Birtea di Ferrara, Ada Bruschi di Massafiscaglia e Ilaria Gibbini di Mesola si sono aggiudicate i premi e si sono mostrate felici di poter finalmente spendere la somma vinta per mettere in pratica le idee di miglioramento e riqualificazione condominiale proposte. Il contributo economico, senza il quale gli inquilini avrebbero dovuto sborsare in proprio le somme necessarie all’abbellimento, si trasformerà ora in opere tangibili quali: ritinteggio del vano scala, tinteggiatura dell’entrata condominiale ed installazione di tavoli e panchine in cortile.

Anche quest’anno, nell’ambito dell’edilizia popolare, sono emersi lo spirito di iniziativa e la cura verso la casa, nonché la voglia di tornare a socializzare negli spazi comuni che, finalmente, saranno abbelliti con lo scopo di viverci meglio.