Addio a Raffaella Carrà, Noemi le dedica il concerto del “Ferrara Summer Festival”

Italia in lutto per la scomparsa della protagonista della televisione, dell’intrattenimento e della musica italiana, Raffaella Carrà.

La notizia ha colpito tutta Italia, anche da Ferrara un pensiero è rivolto alla regina della tv.

Noemi, artista in concerto questa sera al Ferrara Summer Festival, dedicherà il concerto a Raffaela Carrà.

L’appuntamento, in cui sarà protagonista anche l’associazione portuense “Arrivo in ritardo per le prove Ciao ciao Ieie”, si doveva tenere ieri sera, rimandato a causa del maltempo.