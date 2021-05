ADO, Casa del Sollievo: l’impegno per i malati covid

Da circa un anno a questa parte, la Casa del Sollievo, progetto dell’ADO, accoglie cittadini assistiti in quarantena (non autonomi) e in isolamento domiciliare, oltre ad una quota di pazienti dimessi dagli ospedali, clinicamente guariti (cioè senza sintomi) ma ancora positivi al test del Coronavirus.

Questa mattina siamo andati a fare visita alla struttura, incontrando il vicepresidente Claudio Ramazzina ed il progettista dei lavori Paolo Grazzi.