‘Adolescenti e pandemia’, il 28 ottobre dalle 15, webinar di presentazione della ricerca regionale svolta dall’Osservatorio Adolescenti

Chiara Saraceno, forse la sociologa più famosa d’Italia, sarà l’ospite d’onore alla presentazione – giovedì 28 ottobre, ore 15-17 – della più importante ricerca a livello regionale dedicata alle ricadute sui giovani della pandemia da Covid 19 Noi adolescenti al tempo della pandemia curata da Sabina Tassinari responsabile dell’Osservatorio Adolescenti del Comune di Ferrara.

In tempi recenti la Saraceno – dopo una carriera all’Università di Torino arricchita da numerosi incarichi accademici e istituzionali in Italia e all’estero – ha guidato il gruppo di lavoro che affianca l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. Attualmente è stata chiamata dal Governo alla presidenza del Comitato scientifico incaricato di riformare il Reddito di Cittadinanza.

Suo il compito di allargare l’orizzonte e commentare i temi messi in rilievo dalla ricerca: parziale fallimento della didattica a distanza con un generalizzato ed evidente deficit di apprendimento ancor di più accentuato fra i ragazzi figli delle classi più disagiate che hanno pagato il prezzo più alto in termini di fallimento e abbandono scolastico.

Alla presentazione di Noi adolescenti al tempo della pandemia parteciperanno inoltre Micol Guerrini, Assessore alle politiche giovanili del Comune di Ferrara, e Mariateresa Paladino della regione Emilia Romagna che attraverso il Servizio politiche sociali e in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale ha reso possibili la realizzazione del questionario che ha coinvolto quasi 21mila ragazzi dagli 11 ai 19 anni.

Per iscrizioni al webinar inviare la richiesta a: [email protected]