Agricoltura, al via le domande indennizzi per danni da gelate – VIDEO

Via libera alle domande di contributo per le imprese agricole ferraresi che hanno subito danni alle produzione per colpa delle gelate dello scorso aprile.

Le domande si possono presentare negli uffici dei centri di assistenza delle varia associazioni agricole.

“I contributi sono estesi anche alle produzioni apicole – spiega Giorgio Legnaro Resp. CAA Provinciale Coldiretti Ferrara. Le domande dovranno essere presentate entro i 45 giorni utili dalla pubblicazione del Decreto (avventuo lo scorso 30 agosto) da parte delle aziende con danno non inferiore al 30% alla PLV”