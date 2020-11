Ai Pandemie Games Online poker di medaglie per i ferraresi

Sul podio Francesca Callegari e tre volte Sergio De Marchi

Un altro grande successo per il gruppo ferrarese WMAC Italia nella quarta e penultima edizione dei Pandemie Games Online organizzati dal World Martial Arts Committee. Sono infatti arrivate 4 medaglie per i due atleti partecipanti, a coronamento di un grande impegno e dedizione anche in questo difficile periodo. Tutti i partecipanti hanno spedito i filmati delle loro performance, registrati nelle proprie abitazioni, all’organizzazione mondiale, la quale ha attivato come sempre le poules arbitrali internazionali per valutare le forme come in una competizione normale. Tante le specialità interessate, dal karate al kobudo (forme con le armi giapponesi), passando per kung fu e self defense. Arriviamo così ai risultati estensi: medaglia di bronzo nelle forme con armi per Francesca Callegari, che al rientro dopo diverso tempo di inattività si regala una soddisfazione internazionale rivaleggiando con campioni già affermati tra i quali la pluricampionessa statunitense. Tripletta di successi poi per Sergio de Marchi; l’estense, già diverse volte iridato e maestro del gruppo ferrarese, non solo si riconferma per l’ennesima volta al primo posto nei Kata di karate, ma strappa la medaglia d’oro nelle armi tradizionali e soprattutto nel Grand Champion, la categoria più difficile che raccoglie tutti i campionissimi delle diverse categorie. Manca solo l’ultimo appuntamento col circuito dei 5 Pandemie Games, e la squadra della WMAC Italia di Ferrara conta di parteciparvi con altri atleti per strappare ancora più sorrisi e successi. La partecipazione e l’impegno in queste nuove manifestazioni sportive vogliono essere un segnale di speranza e di continuità, dimostrando la volontà di non voler mollare anche nelle difficoltà. Per questo l’associazione WMAC Italia continua i suoi allenamenti sempre con la formula dell’online, in modo che tutti possano mantenersi in forma anche da casa e perseguire obiettivi sempre più importanti, nella speranza di ritornare presto a calcare terreni di gara dal vivo. Chiunque fosse interessato ai corsi di arti marziali e di personal training online può visitare il sito wmacitalia.vpsite.it o contattare i maestri Mauro e Sergio de Marchi (instagram: @wmacitalia / @demarchisergio91)