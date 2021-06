“Ai politici si chiede non di essere tuttologi, ma competenti ” Int. Elly Schlein

L’abbiamo vista il 1° giugno con il presidente Bonaccini e l’assessore Salomoni incontrare al tecnopolo di Bologna, come Vicepresidente della Giunta regionale, ma anche Assessore al Contrasto delle disuguaglianze, Welfare e Transizione ecologica, il Presidente del Consiglio Mario Draghi: Elly Schlein, giovane donna della Sinistra regionale incarna un modo nuovo di vivere la politica, a partire dalle competenze che in particolare un Amministratore pubblico oggi deve mettere in campo. Sentiamo.