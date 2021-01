ARIOSTO: ONOREVOLE RESA A SALERNO

Soglietti e compagne reggono un tempo alla forza della capolista

Salerno si impone al “Pala Boschetto”, creando ad inizio ripresa i presupposti per una vittoria di largo margine. Coach Carlos Britos cambia e opta per uno starting seven composto da Anja Rossignoli fra i pali, Marjana Tanic, Martina Crosta e l’esordiente Paula Visentin sugli esterni, Capitan Soglietti e Luciana Fabbricatore sulle ali e Fer Marrochi a completare in pivot. Non convocata Marinela Panayotova dato l’inserimento nella distinta della neo arrivata Visentin (massimo due straniere areferto per gara)

IL MATCH

L’avvio di gara è caratterizzato dalla partenza lanciata delle ospiti, abili a mettere immediatamente sul parquet la forza della maggior struttura fisica ed allungando grazie alle reti di Manojlovic e Krnic. Le locali accettano la sfida e riposizionano il distacco sulle 3 lunghezze accorciando con

Soglietti sul 9-12: la capitana emiliana è cinica nello sfruttare, con alta efficienza, ogni occasione

dall’ala e colpendo a ripetizione Ferrari. Lo strappo decisivo, che porta le due contendenti al riposo sul 12-16, vede Dalla Costa e Lauretti in evidenza.

Nella ripresa l’attacco dell’Ariosto si inceppa completamente e, complice anche l’abbondante quantità di minuti giocata in inferiorità numerica (anche doppia in due occasioni consecutive), il divario lievita inesorabilmente. A contenere l’allungo delle campane contribuisce attivamente Anja Rossignoli: l’estremo difensore ferrarese si supera in più di un’occasione tenendo testa, nel confronto ravvicinato, alla più esperta Ferrari. Per entrambe la sfida è rimandata al prossimo 27 Gennaio: assieme a Monia Pruenster si contenderanno la palma di Miglior portiere ai Figh Awards 2020.

Salerno espugna il “Pala Boschetto” con il punteggio di 19-32 ed approfittando del ko interno di Oderzo “sgrana” la classifica. Prossimo impegno per l’Ariosto è calendarizzato per il prossimo sabato 30 Gennaio in casa di Mestrino.

TABELLINO

Ariosto Ferrara vs Jomi Salerno 19-32 (12-16)

Ariosto Ferrara: Rossignoli, Vitale, Buhna 1, Crosta 1, Fabbricatore, Ferrara 1, Lo Biundo, Manfredini, Marrochi 2, Ottani, Soglietti 8, Tanic 2, Verrigni 1, Visentin 3. All. Britos

Salerno: Ferrari, Di Giugno 1, Canessa, Casale 1, Dalla Costa 3, De Santis 1, Gomez 2, Krnic 2, Lauretti 5, Manojlovic 4, Napoletano 4, Romeo 3, Rossomando 2, Stettler 4. All. Avram

ALTRI RISULTATI

Oderzo vs Erice 21-28

Nuoro vs Padova 25-27

Ariosto Ferrara vs Salerno 19-32

Cingoli vs Mestrino 16-26

Cassano Magnago vs Brixen 28-28

Leno vs Malo (20.30)

CLASSIFICA SERIE A BERETTA: Salerno 26, Oderzo 24, Brixen 21**, Erice 20, Mestrino

16**, Pontinia 15*, Ariosto Ferrara 14, Malo 12*, Cassano Magnago 8***, Leno 7, Nuoro 4***,

Cingoli 4, Padova 3.

*una gara in meno

**due gare in meno

*** tre gare in meno