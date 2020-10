“Air Break”, domattina su Zoom primo incontro per condividere azioni strategiche per la qualità dell’aria

Si terrà con la modalità della video-conferenza online il primo incontro organizzato dal Comune di Ferrara nell’ambito del progetto “Air Break” in programma per domani, giovedì 22 ottobre alle 10,30, per la condivisione delle prime azioni strategiche individuate per migliorare la qualità dell’aria a Ferrara.

Alla luce delle nuove disposizioni del DPCM di contenimento dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, si è infatti rinunciato all’organizzazione della presentazione pubblica.

La presentazione del Progetto verrà fatta attraverso la piattaforma Zoom dove interverranno l’assessore comunale ad Ambiente e Progetti Europei Alessandro Balboni e il direttore della Fondazione Brodolini Diego Teloni dalla sede del ‘Laboratorio Aperto’ che rimane quindi il luogo di riferimento per il Progetto.

Gli altri relatori saranno presenti da remoto.

Di seguito il link per entrare come spettatori, previa registrazione:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wo8HHQAXTcmZY7XIT650BA