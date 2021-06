AL BARCO PARTE LA FERRARA SUMMER LEAGUE 2021

Appuntamento da venerdì con il playground organizzato dalla 4 Torri Pallacanestro

Dopo il grande successo dello scorso weekend con il torneo “Oh My GAD”, venerdì 25 giugno

andrà in scena un’altra importante iniziativa promossa dalla Pallacanestro 4 Torri Ferrara. Presso il playground del Barco, appena rimesso a nuovo, prenderà il via la prima edizione della Ferrara Summer League 2021, un ulteriore momento di ripresa del basket giocato dopo più di un anno e mezzo senza competizioni sul parquet. Nelle date del 25, 26 e 27 di giugno scenderanno in campo le squadre Under 16, un antipasto che precede il torneo Senior che prenderà il via l’1 luglio, in contemporanea al torneo Under 18 (2-3-4 luglio). Appuntamento dunque, alle 16:15 con la sfida tra Pallacanestro Sangiorgio di Piano e Basket Village Granarolo; seguiranno Benedetto XIV Cento – Happy Basket Castel Maggiore (ore 18:00), 4 Torri Ferrara – Scuola Basket Ferrara (ore 19:45), e in chiusura di serata Stars Basket Bologna – Verolese Basket Brescia (ore 21:30). Non mancheranno la musica e lo stand gastronomico per tutta la durata delle partite.