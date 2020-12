Al S. Anna prosegue l’iniziativa di prevenzione: assieme al test HIV anche il sierologico per il Covid

Presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara prosegue l’iniziativa di prevenzione – voluta dalla Regione Emilia-Romagna – dedicata ad “Hiv e Coronavirus”, presentata in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS dell’1 dicembre scorso.

Già da qualche settimana infatti chi decide di effettuare il test HIV presso l’Ospedale di Cona (che ricordiamo essere gratuito, assolutamente anonimo e non necessita di alcuna prenotazione) verrà sottoposto sempre gratuitamente – con lo stesso prelievo – anche al test sierologico per evidenziare la presenza di anticorpi al Coronavirus Sars-Cov-2.

INFO AMBULATORIO AIDS. Per effettuare il test HIV presso l’Ambulatorio di Malattie Infettive è sufficiente presentarsi dalle ore 8.00 alle 9.30 dal lunedì al venerdì.

Non è necessaria né la prenotazione né l’impegnativa del medico. E’ possibile effettuare l’esame richiedendo l’anonimato. E’ disponibile un colloquio con personale sanitario per ottenere informazioni sulle modalità di trasmissione di HIV, prima e dopo il test.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 0532-239710 e 0532-236594, oppure scrivere a [email protected]