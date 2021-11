Al via a Comacchio la nona edizione de ‘I Colori del Natale’

‘I colori del Natale’ giunge alla sua nona edizione consecutiva, dopo che anche lo scorso anno era riuscita, tramite lo streaming, a dare continuità a un appuntamento oramai tradizionale per il Natale comacchiese.

La struttura della rassegna riprenderà allora gli elementi che ne hanno decretato il successo negli anni, ossia ‘Natale nella Bottega di Geppetto’ (sorta di teatrino stabile dei burattini allestito in maniera permanente nei giorni di festa nell’Antica Pescheria presso i Trepponti), Le anteprime (che andranno in scena alla Sala Polivalente) e Gli spettacoli all’aperto di arte di strada e teatro di figura che animeranno l’Arena di Palazzo Bellini.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, adatti a un pubblico dai 3 anni in su, particolarmente indicati per ragazzi e famiglie ma di certo interesse per lo spettatore di tutte le età.