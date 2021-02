Al via “Aspettando Unijunior – Bella Scienza!” online sabato 13 febbraio

Lo sapevi che gli elefanti sono abili nuotatori? Qual è l’animale più veloce e quello più piccolo? E quello più velenoso? Come mai i cani sono diventati nostri amici? Perché i gatti fanno le fusa? Vuoi scoprire come aiutare gli animali in via di estinzione? Dal più piccolo al più veloce, dal più forte al più pericoloso, dai più numerosi a quelli in via d’estinzione… Alla scoperta dei super poteri e incredibili curiosità sugli animali del mondo! Con “Animali straordinari!” si apre sabato 13 febbraio, in doppia diretta alle ore 14,30 (5-9 anni) e alle ore 16 (10-14 anni), la seconda edizione di “Aspettando Unijunior – Bella Scienza!”, programma di incontri online in diretta per giovani allieve e allievi di Unijunior.

“Crediamo fortemente che la cultura non si debba fermare e che soprattutto in questo momento sia necessario promuovere opportunità formative che siano stimolanti, interattive e divertenti per i più giovani – affermano gli organizzatori Riccardo Guidetti dell’Associazione Leo Scienza e per l’Ateneo di Ferrara Maria Grazia Campantico – Per questo il progetto Aspettando Unijunior – Bella Scienza! fa leva sulla nostra decennale esperienza di educatori e divulgatori scientifici in scuole, festival ed eventi, con il supporto di docenti universitari amici di Unijunior”.

Tutti gli incontri si terranno sulla piattaforma Zoom, che permetterà di vedere lo “scienziato pazzo” in diretta, fare domande attraverso la chat e il microfono, attivare la videocamera.Per questa seconda edizione, rivolta a bambine/i e ragazze/i di tutta Italia, è necessario iscriversi al costo di 18 euro per ricevere la tessera di giovani studenti Unijunior.

Per informazioni su programma completo e modalità di partecipazione: [email protected], tel. 051 685000.

Tutte le istruzioni sul sito www.unijunior.it