Al via i lavori in via Carlo Mayr

Allargamento e rifacimento dei marciapiedi: sono partiti oggi i lavori in via Carlo Mayr nel tratto tra via Porta d’Amore e via Caprera.

Come anticipato da Ferrara Rinasce, i lavori proseguiranno fino a viale Alfonso I° d’Este e garantiranno, oltre al miglioramento della qualità del manto, anche un miglioramento dell’accessibilità – spiega l’assessore Andrea Maggi, promotore di un pacchetto di interventi specifico su cui l’Amministrazione ha investito circa 550mila euro. A realizzare le manutenzioni straordinarie è la Costruzioni Italstrade, in subappalto dal consorzio Batea.

A questo riguardo lavori analoghi sono in corso di realizzazione in via Baarlam, nel tratto tra via de Giuli e via Foro Boario e sono già stati effettuati ai marciapiedi di via dello Zucchero e nelle vie: Antolini, Goretti, Pastro. Altri interventi sono previsti nelle vie: Putinati, Mazza, Lana, de Giuli, Cortevecchia, Ripagrande, Borsari, Bovelli, Compagnoni, Fortezza, Mentessi, Parini, Porta Po, Previati, Rina Melli, Beata Lucia da Narni, Putinati, Manini. Intanto proseguono anche i lavori in via Baluardi, dove – da porta Romana a via Chiodare – gli operai stanno effettuando la ripavimentazione e l’allargamento dei marciapiedi, per garantirne una migliore accessibilità. Questo intervento compone un precedente appalto dell’importo di 230mila euro. Il termine è previsto per agosto.