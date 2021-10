Al via il 1° Trofeo Copma di nuoto: la competizione si terrà domenica 3 ottobre presso l’impianto Beethoven di Ferrara

Circa 200 ragazzi dagli 8 ai 20 anni, giudici federali, vasche regolamentari, podi e medaglie. Sono questi gli elementi che caratterizzeranno il Primo Trofeo Copma di nuoto. La competizione, organizzata da Copma assieme alla propria società Nuova Sportiva, avrà luogo il 3 ottobre 2021 presso la piscina Beethoven di Ferrara. Il trofeo è destinato agli atleti dei gruppi della NS EMILIA provenienti da Ferrara e dalle province limitrofe e presenti sugli impianti di Beethoven, Cento, San Pietro in Casale, Formigine, Sassuolo, Codigoro, Este.

L’evento si aprirà alle ore 14 con lo spettacolo di nuoto sincronizzato delle atlete dei gruppi Beethoven, Sassuolo e Codigoro. Alle 14,45 comincerà il riscaldamento e alle 15,30 inizieranno le gare suddivise nei vari stili. Seguiranno poi le premiazioni.

“L’attività di Copma si basa sui valori cooperativi alla base della sua fondazione – Dichiara Silvia Grandi, Presidente di Copma – Rispetto, dedizione, coinvolgimento e spirito di squadra. Sono gli stessi valori che ispirano le attività sportive e in cui la nostra cooperativa si rispecchia. Speriamo che questo evento possa riproporsi in futuro e che diventi un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di sport”

“E’ bello rivedere un seppur parziale ritorno alla normalità nelle competizioni sportive – Dichiara Luca Bosi, Vicepresidente di Nuova Sportiva – Abbiamo cercato di rendere questo evento anche un momento di collegialità dando la possibilità ai cittadini di poterlo seguire in streaming o attraverso lo schermo posizionato all’esterno”.