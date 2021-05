Al via il Ferrara Film Festival 2021, tanti appuntamenti, proiezioni e ospiti, tutti in presenza

Si è svolta questa mattina, lunedì 24 maggio 2021 nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara, la conferenza stampa di presentazione del “Ferrara Film Festival 2021” organizzato dall’Associazione Ferrara Film Festival con il sostegno del Comune di Ferrara e della Regione Emilia Romagna. All’incontro con i giornalisti sono intervenuti Matteo Fornasini (assessore al Turismo del Comune di Ferrara), Maximilian Law (direttore Ferrara Film Festival) e Riccardo Cavicchi (direttore Delphi International).

Nuovo ciak per la 6º edizione del Ferrara Film Festival – dal 29 maggio al 6 giugno 2021 – Il primo festival del Cinema in Italia a svolgersi in presenza – Mike Newell, Miranda Richardson e Alessandro Haber tra gli ospiti del Festival. Il Ferrara Film Festival torna nella città estense con la sua sesta edizione. Un evento prestigioso, dal respiro internazionale, dedicato al grande cinema, uno dei festival cinematografici in più rapida crescita al mondo e il primo maggiore festival del Cinema in Italia a svolgersi in presenza ed in totale sicurezza.

La kermesse cinematografica si terrà da sabato 29 maggio a domenica 6 giugno a Ferrara, città patrimonio dell’UNESCO, uno dei luoghi più romantici e affascinanti dell’Emilia-Romagna, in cui enogastronomia, storia, arte e natura si intrecciano in una splendida cornice rinascimentale per sorprendere i viaggiatori del gusto e gli appassionati di cinema. Anche quest’anno è stato di fondamentale importanza il contributo del Comune di Ferrara nella promozione della manifestazione, come testimoniato durante la conferenza stampa di presentazione del programma del Ferrara Film Festival da Matteo Fornasini, assessore al Turismo del Comune di Ferrara.

Il Ferrara Film Festival è una competizione cinematografica globale, che si conclude con la cerimonia dei Dragoni D’Oro, che quest’anno si svolgerà all’interno di uno dei castelli più belli d’Europa: il Castello Estense. Sono confermate infatti le assegnazioni dei Dragoni D’oro alla Carriera a note personalità del Cinema nazionale e internazionale. Tra i premiati di questa edizione ci sarà il regista britannico Mike Newell a cui verrà assegnato il Dragone D’oro alla carriera internazionale.

La cerimonia di consegna del premio avverrà nella suggestiva cornice del Castello Estense a partire dalle ore 20 di domenica 6 giugno, giornata conclusiva della manifestazione in cui verranno assegnati anche i Golden Dragons Awards alle opere vincitrici tra le trentatré in concorso al festival per avere informazioni più dettagliate sulle opere in concorso consultare il seguente link

https://www.ferrarafilmfestival.com/nominations.html ).