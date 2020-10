Al via la sesta edizione del Premio Giovanni Grillo

Con la pubblicazione del bando sul sito del Ministero dell’Istruzione https://www.miur.gov.it/web/guest/competizioni-e-concorsi-per-studenti e sul portale di RAI SCUOLA/CULTURA http://www.raiscuola.rai.it/articoli/premio-nazionale-giovanni-grillo-al-via-la-sesta-edizione/45953/default.aspx ha preso il via la Sesta Edizione del Premio Giovanni Grillo, ideato e promosso dalla Fondazione omonima e realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per lo Studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico e con il patrocinio morale e gratuito del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, dell’Aeronautica Militare e di RAI Responsabilità Sociale.

Il concorso è stato istituito dalla Presidente della Fondazione, Michelina Grillo, quale omaggio alla memoria del padre Giovanni, in ricordo di tutti gli Internati Militari Italiani, deportati nei campi di concentramento tedeschi durante l’ultimo conflitto mondiale: “Il successo delle scorse edizioni, sia in termini di partecipazione che di impegno manifestato da parte degli studenti e dei docenti, testimonia una particolare attenzione e sensibilità da parte del mondo scolastico e delle nuove generazioni verso la memoria storica e, soprattutto, verso valori quali la dignità umana, la libertà, la solidarietà – sono le parole della Presidente Grillo – Per tale motivo abbiamo inteso proseguire il percorso intrapreso, nell’intento di stimolare nelle nuove generazioni una riflessione profonda sugli eventi storici e le persecuzioni nazifasciste, e difendere i valori universali della libertà, della pace, della solidarietà.

Poiché ogni anno il PREMIO associa il valore della memoria ad una tematica diversa, in questa sesta edizione abbiamo pensato di far riflettere gli studenti sul tema MEMORIA E SOLIDARIETA’ – IERI COME OGGI, perché memoria e solidarietà sono due pilastri per la civiltà umana: il primo consente di apprendere dal passato, per far si che il domani sia migliore e il secondo permette una crescita sociale armoniosa. Durante il Fascismo e il Nazismo molte furono le azioni eroiche con cui gli esseri umani attuarono questo principio, così come nell’attualità dei nostri giorni, in particolare in questo periodo di emergenza pandemica, molti sono i gesti compiuti per accorrere in aiuto di altri individui.

Pertanto, riflettendo su questi due valori (Memoria e Solidarietà), ispirati dalla narrazione dei gesti di solidarietà compiuti durante il nazifascismo, gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’intero territorio nazionale potranno ricostruire e raccontare, attraverso video clip e racconti fotografici, gesti di solidarietà compiuti nel passato e ai giorni nostri.

I lavori dovranno essere inviati in un unico file tramite posta elettronica ordinaria, entro il 16 dicembre 2020 al seguente indirizzo: [email protected].

Le premiazioni si terranno nell’ambito di una manifestazione organizzata in occasione del Giorno della Memoria.

Il bando di concorso, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, è scaricabile sul link: https://www.miur.gov.it/web/guest/competizioni-e-concorsi-per-studenti ed è reperibile, altresì, sul sito della Fondazione http://www.fondazionepremiogrillo.it/ e sulla relativa pagina Facebook.