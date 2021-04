Al via la vaccinazione ai detenuti del carcere di Ferrara

Prende il via la vaccinazione per i detenuti del carcere di via Arginone.

L’annuncio è avvenuto in Prefettura, alla presenza del Prefetto Michele Campanaro, della Direttrice Generale dell’Azienda USL di Ferrara Monica Calamai e della Direttrice della Casa Circondariale di Ferrara Maria Nicoletta Toscani.

A margine della conferenza, la Direttrice Generale dell’Azienda USL di Ferrara Monica Calamai ha fatto il punto della situazione sul piano vaccinale.