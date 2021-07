Al via ‘Verginese in Musica’: venerdì 9 luglio alle 19 concerto di Mara Rederighi in Trio elettroacustico

Venerdì 9 luglio alle ore 19 alla Delizia Estense del Verginese partirà “Musica e racconti tra Valli e Delizie”, la seconda edizione della rassegna ‘Verginese in Musica’ che per cinque venerdì propone concerti gratuiti all’aperto nella magica cornice del castello. Il primo concerto “Futura umanità”, anche all’intero del calendario Le Voci del Delta, vedrà esibirsi Mara Rederighi in Trio elettroacustico con Nicola Bonacini al contrabbasso, Lorenzo Valdesalici alle chitarre e Stefano Melone a miscelare i suoni.

Alle ore 21,15 seguirà l’incontro con l’autore Marcello Simoni che presenterà il suo nuovo libro “La profezia delle pagine perdute”, appuntamento organizzato dalla Biblioteca Comunale “Peppino Impastato” di Portomaggiore e da Atlantide.

Per la rassegna ‘Verginese in musica’ seguiranno gli appuntamenti:

– venerdì 16 luglio alle ore 21 “Laura Avanzolini e Michele Francesconi Duo” con Laura Avanzolin, voce e Michele Francesconi pianoforte, che spaziano dai classici del Great American Songbook a brani del repertorio brasiliano, passando per le radici del blues;

– venerdì 23 luglio alle ore 19,30 “Un pianoforte al tramonto”, concerto di pianoforte di Giovanni Bergamasco con musiche di Bach, Mozart, Liszt, Scriabin e Ravel;

– venerdì 30 luglio alle ore 21 “Alessandro Scala Quartet”, quartetto formato da Alessandro Scala sax, Nico Menci piano, Paolo Ghetti contrabbasso e Stefano Paolini batteria, che propone un’efficace miscela fra il jazz e la bossanova per arrivare al nujazz dei nostri giorni, con un repertorio molto accattivante e originale ispirandosi al sound Blue Note anni ‘50/’60;

– venerdì 6 agosto alle ore 21 “Universi musicali a confronto: il concerto barocco”, concerto dell’orchestra Antiqua Estensis, con Direttore Stefano Squarzina, che propone musiche di A. Vivaldi, G. Ph. Teleman, J. S. Bach.

Tutte le sere sarà presente “Bar Brasseria 5 punto 0” di Sandolo con un punto ristoro e possibilità di prenotare la formula aperitivo: bevanda e buffet servito a euro 10.

L’ingresso ai concerti è gratuito ma è richiesta la prenotazione ([email protected] 335 236673).

I concerti si svolgeranno all’aperto e in caso di maltempo la data sarà rinviata.

Le serate della rassegna Verginese in Musica sono organizzate da Atlantide in collaborazione con Associazione Polifonica il Nuovo Echo, Circolo Amici della Musica Mafalda Favero, Comune di Portomaggiore, Pro Loco Portomaggiore.