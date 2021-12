A Ferrara è già Natale – VIDEO ACCENSIONE ALBERO

Dopo le luminarie, accesi nel pomeriggio gli alberi di Natale di Ferrara.

Alle 17 l’avvio delle luci dell’abete – di circa 16 metri – di piazza della Cattedrale, che ospita circa 8,5 chilometri di led a basso consumo energetico e speciali addobbi che generano un suggestivo effetto anche di giorno.

L’abete di piazza della Cattedrale è stato donato dalla famiglia Rossi di San Felice sul Panaro.

L’albero sarebbe stato comunque rimosso perché si presentava in situazione critica, rappresentando una minaccia per la sicurezza e per i sottoservizi di uno stabile nel territorio del comune modenese.

Alla stessa ora accesi gli alberi che si trovano all’inizio di via San Romano, alla confluenza con Piazza Travaglio, e in piazza Verdi, realizzata col contributo del comitato dei commercianti della zona.