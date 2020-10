Con Alessandro Duran all’esterno del Palapalestre per non arrendersi

Appuntamento con l’ex campione del mondo di pugilato per proseguire l’attività nel rispetto delle regole



“Mi era già successo, tanti anni fa, di allenarmi in un garage e proprio da lì sono arrivato in cima al Mondo.” Alessandro Duran: un campione immenso che tutti conosciamo, stimiamo ed apprezziamo. Ha scritto (e ancora oggi è così) pagine memorabili del pugilato a livello Mondiale. Un esempio straordinario, un punto di riferimento di valore immenso, nello sport e nella vita. Proprio in questo periodo così delicato, non viene meno la sua proposta reale e concreta. “Hanno chiuso le palestre, allora sapete che faccio? Allenamento all’aperto, distanziati e in sicurezza. Da giovedì, a partire dalle 16:00, mi troverete fuori dal Palapalestre in via Tumiati 5, con la voglia e la determinazione di sempre.” “Io ho un dovere morale verso i miei ragazzi”, incalza Alessandro Duran, “insegnargli che nella vita bisogna “combattere” per ottenere qualcosa. In un momento come questo ritengo che un’ora di svago in compagnia sia una medicina straordinaria. Quindi si inizia! Con una felpa addosso si può. Basta volerlo.”