ALLA VIS IL TORNEO DI ARGENTA

Superate Imola, Cervia-Cesenatico e Virtus Bologna

Tre partite e tre vittorie per i ragazzi di coach Dal Pozzo che si aggiudicano il primo posto al XV Memorial Lippi.

Primo avversario per i Vissini è l’International Imola: partita sin da subito indirizzata con grande intensità e aggressività in favore dei nostri ragazzi, bravi in tutti e 40 i minuti a tenere alta la concentrazione e il ritmo di gioco. La gara termina con la netta vittoria per 106 a 50.​

Seconda sfida contro Basket Cervia Cesenatico. Primo quarto solo di marca VIS: intensità elevata sin da subito e ciò permette di concretizzare diversi contropiedi (32 a 8 nel primo quarto). Nei restanti 30 minuti, i Vissini diminuiscono il loro ritmo e iniziano a peccare di varie disattenzioni e azioni frettolose. I romagnoli arrivano fino al -9 a 4 minuti dalla fine, ma i ragazzi tengono sempre il gap. Finisce con una vittoria per 71 a 65. In finale la VIS trova la Virtus Bologna: partita sempre ad alti ritmi, tanta voglia di mettersi in gioco da parte di tutti e quanti i ragazzi e tanta intensità da entrambe le parti. Ne privilegia un match fortemente equilibrato in cui i ragazzi arrivano sul +7 all’intervallo e riescono a tenere i bolognesi a distanza di sicurezza anche nel secondo tempo. Una bellissima partita che vede la VIS trionfare per 77 a 65 e aggiudicarsi così il torneo.

VIS 2008 – INTERNATIONAL IMOLA 106 – 50

Parziali: (25-7; 53-19; 85-33)

Tabellini : Cavallini 2, Izzi, Leprini 13, Dal Pozzo 23, Schincaglia, Pasquini, Cerlinca D. (K) 38, Cerlinca M. 20, Brancaleoni, Marino 9, Sgarzi, Viaro 1, Conca.

VIS 2008 – CERVIA CESENATICO 71 – 65

Parziali: (32-8; 48-26; 62-40)

Tabellini: Cavallini, Conca, Leprini 7, Izzi, Dal Pozzo 20, Schincaglia, Cerlinca D. (K) 15, Cerlinca M. 19, Brancaleoni 3, Marino 2, Sgarzi,Viaro 5.

VIS 2008 – VIRTUS BOLOGNA 77 – 65